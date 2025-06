Arreglen El Muelle

Comenta Compartir

El monumental lío en que se han metido los nuevos responsables de la Autoridad Portuaria, incumpliendo el acuerdo sellado ante notario, en un gran acto ... en el Ayuntamiento con la presencia del presidente de Puertos del Estado, es tan inconcebible como de difícil solución. Hasta el Catastro registra como único dueño de la parcela de Naval al Ayuntamiento. Sin embargo, reconocer el error siempre es difícil y, por eso, los estrategas del embrollo tratan a contrarreloj de construir un trampantojo en forma de convenio que sinceramente me parece inaceptable ya que la única salida que tienen es cumplir lo firmado. Qué pena que se pierda tanto tiempo en este asunto, cuando encima de la mesa de la presidenta del Puerto están inversiones vitales para el futuro de la ciudad, por no mencionar la tomadura de pelo del vial de Jove, en cuya resolución puede jugar un papel destacado. El Puerto, que acumula aún 226 millones de euros de deuda, creo que debería estar a otras cosas. Y en ese acercamiento a la ciudad que predican sus gestores no estaría de más que se dieran un paseo por el Puerto Deportivo, cuyo estado es lamentable. Baldosas rotas y levantadas, barandillas oxidadas –en un tramo falta incluso una pieza–, la 'Semblanza' de Carantoña abandonada, pintadas... y, si se transita de noche, la oscuridad se adueña del paseo por la pobre luz de sus farolas. Una pena el desolador estado de El Muelle, que requiere una actuación urgente.

