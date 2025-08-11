El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La broma de la ZALIA

Carlos Prieto

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Cuando el pasado jueves leí en el periódico que el Principado vuelve a retrasar la subestación eléctrica de la ZALIA como mínimo hasta 2027 no ... di crédito. Me pareció una noticia pésima para el Principado e indignante para los asturianos. No puede ser que la ZALIA, que se concibió en 2003, hace veintidós años, y se puso la primera piedra en 2010, hace quince, esté todavía sin poder dar servicio a grandes empresas electrointensivas. No es admisible. Porque por muchos procesos de venta de parcelas y de captación de grandes proyectos que haga el Gobierno regional, sin energía no hay nada. La primera fase del desarrollo del macropolígono, que abarca 700.000 metros cuadrados y 61 parcelas, tendrá que esperar a 2027 para ser plenamente competitivo, y eso, si hay suerte. Incomprensible, como también lo es que el nuevo plan de accesos a El Musel, que incluye desdoblar el tramo Lloreda-Veriña, vaya tan lento. Decía Adrián Barbón el pasado viernes en la Feria que el candidato para las elecciones municipales tiene que ser «alguien que sume a la marca». Un golpe encima de la mesa y decir basta ya es lo primero que tiene que hacer Barbón. Porque sin los votos de Gijón, y con un Queipo tan fuerte, le va a costar mucho repetir victoria. No le rindo la ganancia al futuro candidato socialista, que se encontrará una ciudad abandonada a su suerte por el Gobierno de Pedro Sánchez, con los proyectos básicos en barbecho.

