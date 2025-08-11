La broma de la ZALIA

Comenta Compartir

Cuando el pasado jueves leí en el periódico que el Principado vuelve a retrasar la subestación eléctrica de la ZALIA como mínimo hasta 2027 no ... di crédito. Me pareció una noticia pésima para el Principado e indignante para los asturianos. No puede ser que la ZALIA, que se concibió en 2003, hace veintidós años, y se puso la primera piedra en 2010, hace quince, esté todavía sin poder dar servicio a grandes empresas electrointensivas. No es admisible. Porque por muchos procesos de venta de parcelas y de captación de grandes proyectos que haga el Gobierno regional, sin energía no hay nada. La primera fase del desarrollo del macropolígono, que abarca 700.000 metros cuadrados y 61 parcelas, tendrá que esperar a 2027 para ser plenamente competitivo, y eso, si hay suerte. Incomprensible, como también lo es que el nuevo plan de accesos a El Musel, que incluye desdoblar el tramo Lloreda-Veriña, vaya tan lento. Decía Adrián Barbón el pasado viernes en la Feria que el candidato para las elecciones municipales tiene que ser «alguien que sume a la marca». Un golpe encima de la mesa y decir basta ya es lo primero que tiene que hacer Barbón. Porque sin los votos de Gijón, y con un Queipo tan fuerte, le va a costar mucho repetir victoria. No le rindo la ganancia al futuro candidato socialista, que se encontrará una ciudad abandonada a su suerte por el Gobierno de Pedro Sánchez, con los proyectos básicos en barbecho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión