Otro castigo a los gijoneses

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

La Dirección General del Fondos Europeos del Gobierno de España ha decidido no financiar el plan de transformación de Cimadevilla. El Ayuntamiento de Gijón esperaba ... recibir de los llamados fondos Feder 12 millones de euros, pero una vez más los responsables del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando ven la carpeta correspondiente con el rotulo de Gijón, la envían al archivo. Y no deja de resultar curioso que en la misma resolución se concedan a Oviedo 8,4 millones de euros, 5,3 millones a Avilés y 5,2 millones a Siero. Tal vez las palabras Gijón, Moriyón y Foro, combinadas o de forma individual, producen sarpullidos en los ministerios sanchistas, que creen que castigando al gobierno local hunden sus proyectos, cuando lo que provocan, creo yo, es todo lo contrario, porque la gente ya está hasta el gorro de incumplimientos y agravios a Gijón. Da igual que sea el vial de Jove, la nueva estación, el plan de vías, Naval Azul o ahora los fondos de Cimadevilla. El objetivo es siempre el mismo: palos en las ruedas, no vaya a ser que los proyectos salgan adelante y beneficien a Carmen Moriyón. No saben, o no quieren entender, que los beneficiarios son los ciudadanos.

