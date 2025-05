¿Qué es deslealtad?

Comenta Compartir

El pasado viernes, la Autoridad Portuaria, a través de un comunicado, acusó al Ayuntamiento de «actuar con falta de lealtad institucional». Sí, lo han leído ... bien. Y se quedan tan 'pichis' después de incumplir el acuerdo de cesión de esos 3.848 metros cuadrados frente al mar en El Natahoyo para el desarrollo del proyecto de Naval Azul. Eso sí, de medidas para frenar la contaminación que sufren los vecinos no dicen nada. Como tampoco han dicho palabra de que el Ministerio de Transportes ha derivado a otras obras la inversión que tenía prevista en el fallido vial de Jove. Esto no es una deslealtad. Esto es un timo. Porque les recuerdo el compromiso del ministro Óscar Puente con Adrián Barbón para destinar a nuestra ciudad las partidas presupuestarias reservadas para el vial de Jove. Tremendo. Como también me parece desleal con el Grupo Covadonga que sus palistas, después de haber sido desterrados del anillo navegable, no puedan entrenarse por la tarde-noche por falta de luz. Y es que sólo falta el permiso portuario, porque el Ayuntamiento se encargaría de la instalación del sistema lumínico. Y siguiendo con luces, creo que tampoco estaría mal que el Puerto mejorase el alumbrado de El Muelle, que nos retrotrae a la posguerra, cuando es una de las zonas más transitadas y visitadas por los turistas. En fin, un no parar en el debe portuario. Parafraseando a Bécquer, ¿qué es desleatad? ¿y tú me lo preguntas? deslealtad... eres tú.

