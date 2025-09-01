Evitar morir de éxito

Comenta Compartir

Como cantaba el Dúo Dinámico, el final del verano llegó. La cultura sidrera y el gran espectáculo hípico de Las Mestas ponen un brillante colofón ... a un verano excepcional. La ciudad ha dado un salto en cuanto a la llegada de turistas y eso es porque la ven atractiva. El conjunto de paisaje y paisanaje de Gijón es difícilmente superable y, por eso, creo que si no morimos de éxito, tiene un futuro muy prometedor gracias a una industria turística que ya supone el 12% del empleo y el 9% del PIB. Ahora toca ponerse a trabajar en el verano de 2026, porque hay cosas que se pueden mejorar: La regulación de las viviendas de uso turístico, el tráfico en el centro, los aparcamientos disuasorios, la invasión de las autocaravanas, algunos horarios nocturnos... Y creo que también se debería hacer un esfuerzo para extender la oferta de ocio más tiempo y hacia más públicos con, por ejemplo, un ciclo de teatro o de música clásica. Hay públicos para todo y Gijón puede y debe estirar aún más la programación estival hacia junio y septiembre. También estimo que se deberían mejorar las terrazas, con un mobiliario más acorde y unifacado hacia el turismo de calidad que pretendemos; se debería renovar y ampliar el mobiliario público y, sobre todo, potenciar la iluminación. Lo de los Jardines de la Reina no tiene un pase. En fin, como ven, hay muchas cosas aún por hacer para que cuando tengamos Naval Azul y el Centro de Arte Tabacalera sea esto el no va más.

