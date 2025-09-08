El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Guggenheim de Gijón

Carlos Prieto

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Gijón está ante una oportunidad histórica. Nadie debe obviar que el complejo cultural que transformará la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla beneficiará a todos ... los ciudadanos. Es más, me atrevería a decir que el Centro de Arte Tabacalera debe convertirse en un motor cultural y económico para nuestra ciudad similar al efecto que tuvo en su día el Museo Guggenheim en Bilbao. El coloso vasco fue inaugurado en 1997 y desde entonces se ha convertido en un icono de la ciudad, impulsor del sector turístico y motor económico. Bilbao se dejó transformar con el proyecto 'Ría 2000' y cualquiera que acuda a visitarla comprobará que hay una ciudad antes y otra después de la inauguración del museo. El 'efecto Guggenheim' puso de relieve la importancia del turismo cultural para una ciudad y Gijón no debe ser ajena a ello. El Centro Cultural Tabacalera supone la mayor licitación económica municipal en nuestra ciudad en los últimos 50 años. En 2027 veremos sus primeros espacios abiertos, al tiempo que se inaugurará el gran Museo Piñole. Todo estará terminado en 2029. Por el medio habrá elecciones municipales y es posible que el Centro de Arte Tabacalera se sitúe en el centro de la batalla política. Sería un error garrafal de los partidos, porque no se entendería. Algunos habrán aprendido la lección de Naval Azul, pero la tentanción será grande. El proyecto de Tabacalera es de todos y para todos y el dinero es de todos. Aprovechemos la oportunidad.

