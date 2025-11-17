Una hora con el 'presi'

Comenta Compartir

El pasado viernes, un grupo de amigos tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con Manuel Vega-Arango en el Club de Tenis. Una reunión ... que duró una hora y a la que llegó puntual y hecho un dandy, como siempre, acompañado por sus hijos Pablo, Jesús y Reyes, que ahora son sus ojos. Su figura sigue siendo imponente a sus 87 años y su cabeza funciona mejor que la de muchos de nosotros. El 'presi' es historia viva del Sporting, el club de su vida, en el que fue el único futbolista que jugó sin cobrar y que presidió durante veinte años, además de cinco como consejero delegado. Recuerda cada partido, cada éxito, también cada derrota, y sigue la actualidad de su Sporting del alma con la esperanza de que este año nos dé una alegría. Hablamos de muchas cosas, del pasado, del presente y también del futuro, y lo pasó muy bien, que era el objetivo. Creo que los sportinguistas estamos en deuda con él, pues en esta época deportiva tan dura por la que transitamos desde hace décadas, recordar aquel equipo que rozó la Liga, jugó dos finales de Copa y se clasificó para jugar en Europa varias veces nos emociona y nos hace valorar aún más su brillante gestión. Por eso, no llego a comprender que el Ayuntamiento, como propietario, y el club no tengan un reconocimiento público a su figura, ahora que puede disfrutar de ello. La puerta cero de El Molinón debe llevar su nombre en recuerdo a una época gloriosa y como impulso a un futuro de éxitos.

