El jardín de todos

El Ayuntamiento de Gijón cerrará este mes la compra de la finca de La Isla, con la que sellará la ampliación del Jardín Botánico Atlántico. ... Una superficie de 17.308 metros cuadrados, que incluyen la casona, por 1,87 millones de euros. Sin duda, una magnífica inversión del gobierno local, que completará el gran proyecto inicial y dotará a Gijón de un equipamiento único en España, que se ha convertido en uno de los mayores atractivos de nuestra ciudad y que este año superará los cien mil visitantes. Creo, sinceramente, que la historia del proyecto del Jardín Botánico es de lo mejor que le ha pasado a Gijón en las últimas décadas, puesto que se trata de un éxito colectivo. El alcalde Vicente Álvarez Areces lanzó el proyecto con la ayuda del concejal de IU Jesús Montes Estrada; el entonces edil de Medio Ambiente Carlos Zapico lo lideró y fue la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso a quien correspondió inaugurarlo en abril de 2003. Ahora, otra alcaldesa, Carmen Moriyón, culmina el equipamiento. Recuerdo la fotografía de Paz Fernández Felgueroso, Ana González y Carmen Moriyón –las tres alcaldesas de la historia de Gijón– plantando juntas un cedro en sus terrenos. Sonrientes, pala en mano, ilustrando la unidad ante un proyecto de ciudad. Qué pena que esa gran política, en la que se aparcan las siglas, no se dé ahora en otras actuaciones vitales para el futuro de Gijón, como Naval Azul, el vial de Jove o la Universidad Europea. Seguro que a todos nos iría mejor.

