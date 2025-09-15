En manos de Villoria

Comenta Compartir

Reza en el manual de estrategia de todos los gobiernos que el ejercicio anterior a las elecciones resulta siempre el más importante, ya que al ... votante menos ideologizado, a la hora de meter su voto en la urna, le pesa mucho el último recuerdo. Foro lo sabe, como también que los resultados en Gijón de las elecciones municipales están siempre muy apretados. Por eso, el presupuesto del próximo año concentra el 70% de la inversión en la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, esto es, la de obras. Arrancará el complejo cultural de Tabacalera, que se lleva 3,5 millones, y se tirará el mamotreto del viaducto de Carlos Marx, por 1,1 millones. Además, el gobierno local impulsará una gran campaña de reasfaltado de calles en la zona urbana y rural. El gestor de todo esto será Gilberto Villoria, un experto en la materia y buen conocedor del área tras su paso por el servicio de obras públicas del Ayuntamiento. En sus manos, en su capacidad, encomienda su espíritu el gobierno local, que fía parte de su futuro en un hombre que aplica aquello de 'mano de hierro en guante de seda' y que no dudó en romper la disciplina de voto cuando sumó su voto a los de PSOE, IU y Podemos en defensa de la propuesta socialista de declarar al cementerio de 'El Sucu' como Lugar de Memoria Democrática. Gijón se pondrá en 2026 patas arriba con un sinfín de obras que mejorarán la ciudad. Gilberto Villoria será el protagonista. Su acierto y templanza marcarán el futuro del gobierno.

