El Musel ya es un partido

Si hace una semana les contaba mi perplejidad por el repentino interés del Puerto en retrasar el proyecto de Naval Azul al oponerse a la ... cesión de una franja de nueve metros cuadrados del paseo, ahora me froto los ojos con la reunión de la presidenta de la Autoridad Portuaria con los clubes deportivos de la zona oeste. Y no porque no pueda reunirse con quien quiera o dar el dinero a su gusto. Faltaría más. Me sorprende que el Puerto descubra ahora al Telecable, al Voleibol La Calzada, al Baloncesto L'Arbeyal e incluso a las asociaciones vecinales. Claro que debe apoyarles, el Puerto y el resto de administraciones. La zona oeste lleva decenas de años soportando problemas de aparcamiento, vivienda, infraestructuras, de ocio y deportivas. Pero sobre todo, de contaminación. Claro que el Puerto debe abrirse a la ciudad. Pero a todo Gijón. Porque tiene la importancia y fuerza suficiente para influir en el Gobierno Central y autonómico para que se dé una solución al fiasco del vial de Jove o para poner fin a la contaminación. Que también son cuestiones fundamentales y vitales. Sé que es más complicado y más caro que apoyar actividades sociales, pero creo que el Puerto, que es la primera y más importante empresa de la ciudad, debe dedicarse a ser motor industrial y de los proyectos pendientes no sabemos nada. ¿Ionway?, ¿las miles de toneladas de carbón desaparecido?, ¿la Autopista del Mar? De eso parece que no interesa hablar. Para otros asuntos creo que están los partidos ya constituidos.

