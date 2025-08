La odisea de aparcar

Comenta Compartir

El tráfico en Gijón está al borde del colapso. La cada más numerosa llegada de visitantes, el generoso programa de actividades lúdicas, un tiempo benigno ... y la Feria forman el cóctel perfecto para que poder circular con relativa fluidez por la ciudad y, sobre todo, aparcar se hayan convertido en una misión casi imposible. Sin los aparcamientos de Peritos y la avenida de Portugal y con la explanada de Marina ocupada por el Circo del Sol encontrar una plaza resulta muy complicado, ya que muchas veces los aparcamientos privados están completos. Y circular en coche para muchos resulta imprescindible por diferentes motivos tan respetables como los esgrimidos por aquellos que realizan campañas contra la movilidad privada. Lo que no cabe duda es que es un problema que está sin resolver. Como creo que está sin solucionar el asunto de las autocaravanas en la ciudad. No es de recibo, por mucho que me digan que está permitido, salvo que sus usuarios realicen actividades de acampada, que los aparcamientos de El Molinón, El Rinconín, la avenida de Portugal y la zona del Parque Hermanos Castro, estén poblados por estos grandes vehículos que restan numerosas plazas. Algunas incluso lucen carteles de 'se vende', porque la zona parece más un concesionario que un aparcamiento. El Ayuntamiento de Gijón debería regularizar esto y buscar zonas específicas para ellas, porque si no lo hace acabarán alimentando la 'turismofobia' y no se trata de eso.

