La ciudad y sus vueltas

Ni nos oyen, ni nos escuchan

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La tomadura de pelo que supone el mantenimiento del peaje del Huerna, en una autopista que ha quedado limitada la circulación en gran parte de ... ella a un carril y que por la noche uno debe encomendarse a la Santina para no estrellarse por la falta de iluminación y de una señalización adecuada, pone de manifiesto, una vez más, el abandono de Asturias para nuestros políticos en Madrid. Da igual que tengamos siete diputados, porque desde que Isidro Martínez Oblanca dio un paso atrás a Asturias no se la oye ni escucha en las Cortes. El 'sí bwana' es el idioma que rige, no vaya a ser que luego no se repita en la lista. Y da igual que sea la aberración de la financiación autonómica a la carta de los independentistas, el peaje del Huerna, la falta de electricidad en la ZALIA, la protección del lobo y la PAC, el timo del vial de Jove, la Ronda Norte de Oviedo o tantos y tantos agrabios que ya forman una lista negra. La reividincación astur queda siempre igual: una plataforma, una alianza, un movimiento popular... Se habla mucho de la desafección de los jóvenes y no tan jóvenes por la política, pero es que a la mayoría de asturianos ya nos causa una desazón terrible tanto abandono. ¿Cuándo se escuchará la palabra Asturias en el Congreso? ¿Cuándo los diputados y senadores de nuestra región serán conocidos por los ciudadanos que les votamos por sus reivindicaciones? Por favor, no nos dejen tirados una vez más. Asturias no se lo merece.

