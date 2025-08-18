El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ciudad y sus vueltas

Política e incendios

Carlos Prieto

Carlos Prieto

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Asturias vive momentos críticos. Los incendios no dan tregua y arde de oriente a occidente. Los cielos se tiñen de naranja, llueve ceniza y el ... silencio se apodera del ambiente. Efectivos de Bomberos, la Unidad Militar de Emergencia, agentes medioambientales y empresas forestales luchan contrarreloj para frenar esta plaga. España está arrasada y los políticos siguen enzarzados en una absurda guerra buscando responsables. El presidente, por fin, ha interrumpido sus vaciones y ayer visitaba Galicia. Ya chirriaba. Sus ministros se afanan en buscar réditos a costa de las comunidades del PP y los populares critican la estéril labor del Gobierno Central. Lo de siempre. Como con la dana de Valencia y con las últimas catástrofes. No hay forma. ¿ No hay nadie que les explique que ante la acción o inacción de unos o la desidia de otros el Gobierno debe estar por encima de todos los presidentes autonómicos y reaccionar con contundencia? Es lo que esperamos la mayoría. Un Estado fuerte, que nos proteja y no utilice las catástrofes para hacer política. Lo de los incendios se repite año tras año como un castigo bíblico y no aprendemos. No se preparan los bosques, se desbrozan, se limpian, se crean cortafuegos...y, sobre todo, se constituyen más brigadas, bien pagadas y con medios. ¿Será tan difícil? Y eso es materia del Gobierno Central por mucho que esté troceado todo en autonomías que no pueden hacer frente a los grandes problemas.

