Poner puertas al campo

La Escuela Politécnica de Ingeniería ha dado un nuevo paso en su dilatada historia de éxitos con el nuevo máster de inteligencia artificial aplicada a ... la empresa. Un hito de nuestra Universidad de Oviedo, como lo es la gratuidad de la matrícula universitaria. Es un lujo para nuestra región esta escuela de ingniería en la que se formarán lo futuros responsables del esperanzador porvenir industrial que nos aguarda. Sin embargo, los merecidos elogios hacia la institución académica no deben ser un contrapunto con la oferta educativa de nuestros jóvenes, que puede ampliarse de la mano de las universidades privadas. Con su llegada se completará una oferta educativa sin parangón, que evitará que muchos de nuestros hijos tengan que dejar Asturias para formarse, con el alto coste económico y humano que significa. Además, es innegable que de la mano de los centros privados llegan ingresos y cientos de empleos. No entiendo por tanto el temor de parte de nuestras autoridades académicas y políticas ante los interesantes proyectos de la Universidad Europea en Gijón, la Alfonso X El Sabio en Oviedo y la Universidad de Nebrija en Avilés. Sólo aportarán riqueza y oportunidades a nuestros jóvenes. Entiendo que de lo que debería ocuparse la universidad de Oviedo y el Principado es de mejorar tanto la oferta educativa como las condiciones de los profesores e investigadores. No hay cosa más retrógrada y antiuniversitaria que frenar el progreso.

