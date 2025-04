El Puerto entró en acción

Comenta Compartir

Es increíble que un proyecto tan ilusionante y transformador como el de Naval Azul no concite la unidad de todos los partidos. Tal vez sea ... un sino de esta ciudad, en la que el desacuerdo es capaz de frenar, entorpecer y echar al traste asuntos de interés general y que solo redundan en beneficios para los ciudadanos. Nos pegamos por el Hospital Quirón, el 'Solarón', la Universidad Europea, Tabacalera y Naval Azul y seremos capaces de arruinar la ilusión que despiertan solo por intereses de partidos y políticos que están de paso y a los que, visto lo visto, les importa bien poco las necesidades y carencias de Gijón. Naval Azul es un proyecto transformador de la zona oeste de la ciudad, sin duda, la más castigada en las últimas décadas, con inumerables problemas de contaminación, vivienda y zonas de ocio y deportivas. Pero sin duda Naval Azul es un primer paso y beneficia sobre todo a los vecinos de El Natahoyo. 35.000 metros cuadrados pertenecen ya a la ciudad. Una franja de nueve metros cuadrados iba a ser cedida por el Puerto. Todo parecía claro, hasta que entró la política por el medio. Objetivo: dinamitar el proyecto estrella de Moriyón y retrasarlo para que no pueda obtener rentabilidad con vistas a las próximas elecciones. De los proyectos industriales de El Musel no sabemos nada. ¿Ionway? ¿las miles de toneladas de carbón desaparecido? ¿la autopista del mar? De eso no interesa hablar. Pero el paseo de Naval Azul es una pica en Flandes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión