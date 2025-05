Comenta Compartir

Les aseguro que hoy pensaba escribir sobre la invasión de vespas y turistas que hemos vivido durante el puente. Menudo éxito de programación, porque todos ... salimos ganando con este invento de convertirnos en capital mundial de la Vespa. Muchas perras dejaron y magnífica promoción para la ciudad alegre en un magnífico anticipo de la programación festival. Pero es que, como saben, El Musel me trae frito y la deriva que está tomando me preocupa mucho. Ya sé que se ha convertido en el ariete contra el gobierno municipal y que suplanta la labor de los partidos de la oposición, pero creo que incluso sus responsables superiores deberían indicarle a sus subordinados que no estaría mal que hablasen de proyectos industriales y de medidas contra la contaminación. Sin embargo, lo que escuchamos ahora es que se va a crear un departamento para liderar las relaciones y acciones entre el Puerto y la ciudad y que invertirá para renovar su imagen, impulsar la comunicacion y controlar el rendimiento y la satisfacción de sus empleados. A mí esto me huele al inicio de una purga, porque eso de medir la satisfacción y el rendimiento resulta tan difícil...qué fácil será sustituir a los díscolos o a los menos sonrientes con el paraguas de un informe de una consultoría externa. Eso sí, la nueva estructura interna de la Autoridad Portuaria cuenta con seis cargos directivos más que el organigrama anterior. Ya ven, el Puerto va en moto.

