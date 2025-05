Comenta Compartir

Transformada la política en un fangal, en el que los escándalos, las denuncias y las descalificaciones se han convertido en norma, recordar la figura de ... Sergio Marqués resulta tan edificante como necesaria. Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Gijón, que le dedicará una calle, cuando se cumplen treinta años de su gran y sorprendente victoria en las elecciones autonómicas. Sergio Marqués, al que tuve la suerte de conocer, fue un político atípico, por su carácter conciliador, por su entrega para cumplir el programa electoral con el que había vencido y por situar a Asturias por encima de todo. Quizás por ello fue atacado por sus adversarios con especial dureza, al darse cuenta de que Sergio Marqués era un líder que podía convertirse en la figura que transformase la región. Le machacaron los suyos, que en el pecado llevan la penitencia de no haber vuelto a tocar el poder, y la izquierda, que optó por aquello de 'que se fría' en su soledad parlamentaria, con el único objetivo de aniquilar a un rival, aunque ello supusiera un parón para la región. Me pregunto qué diría ahora el bueno de Sergio sobre todo lo que está pasando en Gijón, con el cerco al que se está sometiendo a la ciudad sólo por estar gobernada por Carmen Moriyón. Les puedo asegurar que en aquel 1995, con Areces de alcalde y Marqués en la Presidencia, no cabría esta guerra del Ayuntamiento con el Puerto o el frenazo del Gobierno central a infraestructuras básicas de la ciudad. A ambos, se les echa mucho de menos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión