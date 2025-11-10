Ursula, ven p'acá

Comenta Compartir

Hoy me he venido arriba y me permito el lujo de dirigirme a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la ... que invito a visitar Gijón. Así podrá comprobar in situ que se hace necesaria una corrección urgente del Plan de Alta Velocidad Ferroviaria, al estimar la Comisión que usted preside que el mal llamado AVE Madrid-Gijón alcanza los 200 kilómetros por hora en el tramo Oviedo-Gijón. Le informo de que la velocidad máxima son 140 por hora y que hay tramos que se va a 70. Quizás es mejor que sea así, pues seguimos con la estación provisional que se inauguró hace más de catorce años, cuando usted era ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania ,y no sé si la máquina frenaría o llegaría a la playa. Una vez en la villa de Jovellanos, sería importante que visitase El Musel, el puerto en el que han desaparecido 120.000 toneladas de carbón y al que Europa sólo está dispuesta a pagar 16,8 millones de los 49,5 que reclama por su ampliación. Una corrección de 66 millones que le dejaría contra las cuerdas. Y al ladito está ArcelorMittal. Estamos tratando de arrancar el maltrecho horno alto 'B', pero se hace necesario que la prometida protección a la siderurgia no quede en el olvido. Necesitamos pues su ayuda para mirar el futuro con optimismo. Le encantará la ciudad, cuya alcaldesa es médica, como usted, y podrá conocer los proyectos de la Universidad Europea y del Hospital Quirón, que algunos, aunque no lo crea, se empecinan en frenar, empeñados en vivir en el pasado.

