Las verdades de Lorenzo

Comenta Compartir

Les invito a volver a leer la entrevista con el empresario Ángel Lorenzo, porque creo que nos obliga a una reflexión sobre el modelo hostelero ... y de ocio de la ciudad que, creo, deberíamos hacer. El presidente de la junta local de la patronal hostelera, hotelera y turística, y socio del Grupo Gavia, reflexiona sobre el uso del suelo público por determinados festivales y romerías. Y no le falta razón en su exposición. Me explico. No tiene sentido que terrenos y espacios municipales sean utilizados para hacer la más dura competencia a un sector industrial que genera más del 12% del empleo directo y supone el 9% del PIB. Estos empresarios, que arriesgan su dinero desde hace décadas en la ciudad y renuevan periódicamente su apuesta, formando parte de ese entramado de cultura, diversión y ocio que contribuyen a la singularidad de Gijón, no pueden ver comprometida la salud de sus negocios por eventos ocasionales que les causan enormes daños en el mejor momento del año. Porque en febrero no se celebra ninguno, pero ellos siguen abiertos, generando riqueza y empleo. Y no digo que no se organicen festivales multitudinarios, pero considero que deberían regularizarse de alguna manera para que no supongan una competiencia casi desleal. Lo mismo pasa con las fiestas de prao. Unas las organizan las asociaciones vecinales con enorme éxito, pero otras son impulsadas por grupos particulares, conviertiéndose en puros negocios y perdiendo su esencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión