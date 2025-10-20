Comenta Compartir

Recuerdo aquel Gijón de los años 80 en el que las calles del centro estaban llenas de tiendas y, a las horas centrales de la ... mañana y la tarde, se llenaban de gente. Se acordarán de aquel plan que consistía en 'ir de escaparates'. A mí me encantaba ver las tiendas de deportes, las relojerías y, sobre todo, las de televisiones y electrónica, donde recuerdo que incluso en algunas de las más afamadas había que hacerse un hueco con paciencia y estrategia para llegar a primera línea. Corrida, Moros, Donato Argüelles, Uría...qué tiempos. Ahora da pena andar por ellas y contemplar la colección de carteles de cierre, traslado y jubilación. Resulta desolador ver cómo estas calles están cada día más deshumanizadas, con todo lo que ello conlleva para la ciudad. Creo sinceramente que Gijón tiene un serio problema con el pequeño comercio y el Ayuntamiento debe poner toda la carne en el asador para su recuperación junto a la Unión de Comerciantes, que ahora vive un nuevo impulso de la mano de Fernando Clavijo. Bonificar el alquiler a nuevos negocios es una medida que ha funcionado en otras ciudades; también las subvenciones a fondo perdido para la apertura o adecuación de locales vacíos y las ayudas para los traspasos que eviten los cierres por jubilación ante la falta de relevo generacional. Me gustaría volver a ir de escaparates por Gijón, con calles llenas de negocios y bien iluminadas. Es posible. Al menos, hay que intentarlo.

