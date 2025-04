Vuelta al peor pasado

Comenta Compartir

Los periodistas de mi generación nos acostumbramos a cubrir accidentes mineros, de la mar y atentados terroristas. No había mes sin sobresalto, sin escribir sobre ... el dolor, multitudinarios funerales, concentraciones de repulsa... eran sucesos que formaban parte de nuestro trabajo y ante los que teníamos que sacar fuerzas de flaqueza y tirar de oficio. Hace tiempo se lo contaba a las jóvenes promesas del periódico, algunos de ellos tienen menos años de los que yo llevo en EL COMERCIO. No daban crédito. Les parecían historias de otras épocas, felizmente superadas. Pero esta semana regresamos al pasado. Cinco mineros se dejaron la vida en una explosión de grisú. Cinco viudas, hijos desconsolados, un pueblo detrás de unos ataúdes... La maldita historia volvía a repetirse. Era increíble, pero había vuelto a pasar. Y el colmo de la incredulidad llega cuando mi compañero Ramón Muñiz desvela que Industria tramita ahora una denuncia contra la mina de Cerredo año y medio después de recibirla. Un puñetero error informático traspapeló el aviso sobre la posible extracción ilegal de carbón. El Principado ya había sancionado a la empresa. Pero todo jugó en contra del destino fatal de esos cinco mineros. El Principado está obligado a chequear todas las minas, a investigar lo sucedido, a depurar responsabilidades. No queremos volver a escribir de grisú, de dolor junto al castillete... Por David, Jorge, Iván, Rubén y Amadeo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión