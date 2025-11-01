El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dejadme con mi ilusión

En tiempos de cinismo y queja permanente, la ilusión parece un acto de ingenuidad. Pero quizá sea justo lo que más necesitamos

Carlos Ranera

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Qué le voy a hacer! Al final voy a tener que pedir perdón por tener ilusión. En estos tiempos parece que se lleva más estar ... permanentemente enfadado, quejarse por sistema y mirar con desconfianza a quien sonríe demasiado. La irritación se ha convertido en una forma de pertenencia: si no protestas, eres sospechoso de frivolidad. Pues bien, debo de ser un ingenuo incorregible, porque a mí todavía me hace ilusión conseguir buenos resultados, tanto en lo profesional como en lo personal. Me gusta retarme, marcarme desafíos y comprobar hasta dónde soy capaz de llegar. Disfruto superando obstáculos, alcanzando metas nuevas, obligándome a mejorar. Lo hago en el trabajo, en el deporte y en la vida. Y me parece divertido.

