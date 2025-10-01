El poder de una sonrisa

Tengo el pelo blanco y, ante las alternativas posibles, estoy bastante contento. Uno de los principales aprendizajes de la edad es saber relativizar. Recuerdo cuando ... era joven la sensación de ahogo ante cualquier circunstancia extraordinaria como un examen, una entrevista, una reunión con un jefe, tener que hablar en público o tomar alguna decisión complicada. Cada día tenía mil motivos para agobiarme. Pobre de mí. La vida me fue enseñando que siempre vuelve a amanecer, vuelve a brillar el sol, vuelven a cantar los pájaros y ninguna de todas esas preocupaciones nuestras supone nada importante en el ritmo del universo. Solo encuentran acomodo dentro de nuestra cabeza y la mayor parte de las veces todo eso tan tremendo que pensamos que va a ocurrir nunca ocurre. La conclusión a la que te lleva la edad es sencilla: nunca pasa nada. Por mucho que nos empeñemos en que se va a caer la luna, en que nuestra especie se extingue, en que están al llegar las siete plagas de Egipto, lo cierto es que nunca pasa nada. Llegar a esta conclusión produce una sensación muy satisfactoria y recomendable para todos, vives más sosegado y eso, habitualmente, te dibuja una sonrisa.

Me hace mucha gracia acudir a reuniones y observar a los asistentes. Cuanta más experiencia, currículo, mando y éxito acumulan las personas más sonríen, más sencillas son en el trato y menos sofisticadas al expresar las ideas. En sentido contrario, cuanta menos experiencia acumulan, más complicado es todo y más serios se muestran. La sonrisa diferencia a los humanos del resto de las especies. Solo nosotros somos capaces de sonreír. La sonrisa es contagiosa y es increíble el efecto que causa en los que la reciben. Todo después de una sonrisa se vuelve más amable, más sencillo, más humano y más cercano. Prueben a sonreír con un gesto amable cuando les piten conduciendo, cuando entren en una oficina o cuando hablen por teléfono. El efecto de la sonrisa es inigualable. Todo el mundo responde igual a una sonrisa. Sonríen. Es por esa razón por lo que siempre recomiendo a todos los directivos que sonrían, que trasladen seguridad y sencillez, que sean amables y cercanos. Los directivos de las empresas, los responsables de las administraciones y los padres en las familias son los encargados de dar seguridad y tranquilidad. Son los referentes en las empresas, en la sociedad y en las familias. No puede ser que el estado de ánimo de estas personas dependa de que las cosas vayan bien. Es, al contrario, el estado de ánimo el que provoca que las cosas vayan bien. Ahí reside la fuerza para que las cosas funcionen, para liderar, para conseguir cambiar lo que no va bien.

No debemos confundir exigencia con ser adusto o maleducado. Se puede ser muy exigente y ser, al mismo tiempo, amable, educado y sonriente. Se puede ser muy serio en los planteamientos con una sonrisa. Nada tiene que ver. Habrán visto muchas veces a personas enfadadas o preocupadas por los malos datos de la empresa o por las notas de los niños. Estoy convencido de que es más fácil cambiar todo eso aplicando rigor, esfuerzo y honestidad, pero con una sonrisa en la cara. La sonrisa genera complicidad y confianza. La sonrisa traslada solvencia y activa emociones contagiosas. Hace tiempo el filósofo y psicólogo estadounidense William James dijo que «el pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta», recordando que la acción no depende del estado emocional, sino que la acción es la que produce el estado emocional. Sonrían.