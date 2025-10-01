El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El poder de una sonrisa

Carlos Ranera

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:08

Tengo el pelo blanco y, ante las alternativas posibles, estoy bastante contento. Uno de los principales aprendizajes de la edad es saber relativizar. Recuerdo cuando ... era joven la sensación de ahogo ante cualquier circunstancia extraordinaria como un examen, una entrevista, una reunión con un jefe, tener que hablar en público o tomar alguna decisión complicada. Cada día tenía mil motivos para agobiarme. Pobre de mí. La vida me fue enseñando que siempre vuelve a amanecer, vuelve a brillar el sol, vuelven a cantar los pájaros y ninguna de todas esas preocupaciones nuestras supone nada importante en el ritmo del universo. Solo encuentran acomodo dentro de nuestra cabeza y la mayor parte de las veces todo eso tan tremendo que pensamos que va a ocurrir nunca ocurre. La conclusión a la que te lleva la edad es sencilla: nunca pasa nada. Por mucho que nos empeñemos en que se va a caer la luna, en que nuestra especie se extingue, en que están al llegar las siete plagas de Egipto, lo cierto es que nunca pasa nada. Llegar a esta conclusión produce una sensación muy satisfactoria y recomendable para todos, vives más sosegado y eso, habitualmente, te dibuja una sonrisa.

