Este fue el refrán que popularizó nuestro Premio Nobel Camilo José Cela, aunque realmente él decía «En España, el que resiste, gana» y ese matiz, ... en nuestro país, tiene dos posibles lecturas.

La primera, con un barniz brillante, refuerza el valor de la constancia y del pundonor para lograr objetivos; dos cualidades, por cierto, muy recomendable para recoger frutos. Pero hoy quiero hablar de la segunda opción, de la posibilidad de progresar, gracias a la habilidad de aguantar. Estamos rodeados de personas cuya única virtud es permanecer, quedarse, anclarse, aferrarse contra viento y marea y no desistir nunca, haciendo del estribillo del Dúo Dinámico su leitmotiv. La perniciosa constancia del tonto motivado.

Miren a su alrededor y analicen. Encontrarán esas dos posibilidades y muchas opciones en cada una de ellas. La primera, con personas disciplinadas y trabajadoras. Ahí podemos meter a numerosos profesionales, a toda la gente preocupada por prepararse y mejorar. Gente que, con más o menos talento, ha intentado trabajar y desarrollar sus mejores habilidades para prosperar. Tenemos mil ejemplos de que esfuerzo y dedicación tienen resultados siempre.

Por otra parte, la segunda opción es la del grupo de personas que carece de talento, de capacidad de esfuerzo y de habilidades, cuyo único objetivo es resistir y acercarse a quien les pueda colocar en las alturas para medrar. Esta es la familia de los pelotas, mentirosos, cotillas, aprovechados e intrigantes.

Recordarán que hace unos años surgió la teoría del sándwich mixto o el imperio de la mediocridad. Hoy vivimos inmersos en una sociedad cada vez más protagonizada por mediocres cuyo único mérito es resistir. Resistencia ante cualquier problema. El objetivo es aguantar y no desfallecer. Si para ello deben carecer de principios, ética o valores, les da igual, hay que resistir.

El famoso Principio de Peter (Laurence J. Peter) dice que, en las jerarquías modernas, todos los trabajadores medianamente competentes son ascendidos hasta que alcanzan un puesto para el que ya no están capacitados. Es decir, ascienden hasta su nivel de incompetencia.

Si unimos las conclusiones de ambas teorías, nos encontramos con que siendo mediocre y resistiendo puedes tener éxito. O incluso mucho éxito. Lamentable. No importa si careces de ética, valores o principios, lo fundamental es que, aun siendo consciente de tu mediocridad, resistas.

¿Y cómo afecta este problema a la sociedad? Hoy en día podemos estar dirigidos por mediocres a los que su éxito los ha reforzado en su mediocridad, que se creen portadores de la sabiduría del Oráculo de Delfos y que obtienen sus revelaciones directamente de la zarza ardiente. Portadores de verdades absolutas y carentes de dudas (como todos los idiotas) que, probablemente, recurran a otros mediocres que no les cuestionen y les aplaudan como estómagos agradecidos a la mano que les da de comer.

Últimamente, se habla mucho de una sociedad anestesiada, silente, que acepta resignada la ausencia de liderazgo, pero realmente la sociedad no está ni anestesiada ni silente. La sociedad está cabreada y se polariza porque identifica perfectamente el problema y la ausencia de soluciones. ¿Dónde está la mesura, el sentido común, la honestidad, la sensatez, el respeto, el mérito, la responsabilidad, la generosidad y la prudencia? Hoy occidente está repitiendo los mismos errores que llevaron a la caída del imperio romano. El problema de olvidar la historia es que nos condena a repetirla. En aquel momento, el imperio se debilitó por su división, por la corrupción y mala gestión, por la burocracia, por las luchas de poder, los problemas económicos, la crisis demográfica y la inestabilidad social. ¿Les suena? ¿No les recuerda mucho a lo que está pasando hoy?