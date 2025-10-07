El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foro también renuncia a Europa

Carmen Eva Pérez

Martes, 7 de octubre 2025, 22:36

Comenta

Acaba de ocurrir. Mientras otros ayuntamientos asturianos y españoles de todos los colores políticos obtenían importantes fondos europeos para la financiación de sus proyectos, nuestro ... gobierno municipal, tras haber lanzado las campanas al vuelo y prometer traer recursos de la Unión Europea para afrontar las inversiones más relevantes de su mandato, ha vuelto con las manos vacías. Y aún no han sido capaces de explicarlo. Hay otros intereses en juego.

