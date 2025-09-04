El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un patrimonio que no podemos perder

Carmen Eva Pérez

Portavoz del Grupo Socialista en Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El 19 de enero de 1978, un diario de tirada nacional publicaba el obituario de Don Nicanor Piñole, reconocido junto a Evaristo Valle como 'pintor ... de Asturias'. El artículo que glosaba su figura destacaba que el artista, nacido en Gijón en 1878, había sido gran amigo de Pablo Picasso y que Unamuno, entre otras personalidades de la época, había asistido a la inauguración de su exposición en la Bienal de Venecia, señalando también su nombramiento como hijo predilecto de Gijón y de Asturias y el otorgamiento de la medalla de oro de Bellas Artes apenas cuatro años antes de su fallecimiento. Cuando se publicaba ese artículo, aún faltaba más de un año para que en Gijón se constituyera la primera Corporación democrática y cuatro para que se creara la Fundación Municipal de Cultura, entidad a la que se le encomendó la gestión de las políticas culturales del municipio. Fue esta entidad la que en 1989 redactó el primer y único Plan Estratégico de Museos del Municipio. El documento planteaba utilizar los principios democráticos recién estrenados para facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura, renovando el papel de los museos como receptores de la memoria y espacios de reconocimiento colectivo que dotan de identidad al municipio. Quedémonos con estas palabras: memoria, identidad, reconocimiento, colectivo…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un patrimonio que no podemos perder