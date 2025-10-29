Gijón salda una deuda. Una deuda histórica con un hombre que, treinta años después de su victoria electoral en Asturias, suscita un consenso que nos ... interpela a quienes hoy ostentamos responsabilidades políticas.

Una deuda que se salda con el homenaje más cariñoso que puede hacer una ciudad a uno de sus hijos: incorporarlo a su propia morfología, a su callejero. Como alcadesa, me enorgullece decir que hoy Gijón salda su deuda con el Presidente Sergio Marqués.

En la mañana de ayer, la Junta de Gobierno Local aprobó la nueva denominación de la calle en la que nos encontramos con el nombre de un destacado servidor público, abogado de profesión y quinto Presidente del Principado de Asturias. Su figura ocupa un lugar singular y definitivo en la historia política asturiana, al haber sido el primer presidente que hizo posible la alternancia en el gobierno de la comunidad autónoma.

Su presidencia supuso, por tanto, un hito democrático que consolidó la normalidad institucional y la madurez del sistema político asturiano. De temperamento sereno, moderado y dialogante, Sergio Marqués se distinguió por su talante cordial y por la constante búsqueda del entendimiento, incluso en circunstancias difíciles. Afrontó su legislatura en un contexto de gran complejidad parlamentaria, marcado por la ruptura con el partido por el que había sido elegido y por la posterior creación de uno propio con Asturias como única bandera.

Sergio Marqués, y el equipo que le acompañó desde el principio hasta el final, algunos de cuyos componentes también están hoy aquí, supieron enfrentar esas complejidades manteniendo la acción de gobierno en minoría, sin quebrar la estabilidad institucional, sostuvo la interlocución con los grupos parlamentarios y afrontó incluso una moción de censura, ejemplo de funcionamiento democrático y parlamentarismo responsable.

Durante su mandato encarnó un estilo de gobierno prudente y atento al consenso, que el tiempo ha terminado por reconocer y valorar de manera transversal. Son muchas las lecciones que hoy podemos extraer de este presidente al que rendimos homenaje, y que nunca hizo de sus adversarios políticos enemigos personales; que nunca empleó la descalificación gratuita pudiendo servirse de la interpelación serena.

La Presidencia de Sergio Marqués reforzó en Asturias la idea de que la pluralidad política y el respeto a las reglas de juego son compatibles con la gestión eficaz de lo público. Hace unos meses, en la sede de la representación política asturiana, la Junta General, líderes de todo el espectro político reivindicamos juntos su memoria como patrimonio de toda la sociedad asturiana.

Con el paso del tiempo, su figura ha quedado asociada a una forma de ejercer la política que, basada en la prudencia y en la voluntad de acuerdo, refuerza la confianza en las instituciones y en la convivencia cívica.

La vinculación de Sergio Marqués con Gijón es indiscutible. Aquí nació, vivió, ejerció su profesión de abogado y falleció, manteniendo con la ciudad una relación biográfica, profesional y afectiva profunda. Esa estrecha relación con su concejo natal constituye por sí misma un fundamento sólido para que el callejero gijonés incorpore su nombre.

Sergio Marqués se suma desde hoy a un nomenclátor en el que están ya otros máximos dirigentes de esta etapa democrática nacidos en Gijón, como nuestro primer alcalde, José Manuel Palacio, o Vicente Álvarez Areces, también presidente del Principado y alcalde de Gijón, por cuyo paseo nuestra ciudad mira al mar de Poniente. La llegada del Presidente Marqués es un acto de justicia y pluralismo, un ejemplo de la concordia que debe guiar a quienes hoy, treinta años después del inicio de su mandato, estamos llamados a ejercer responsabilidades de Gobierno por mandato de la ciudadanía.

La elección de este lugar tampoco es casual. Estamos en las puertas del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la única institución de rango estatutario del Principado cuya sede se sitúa en Gijón. Vincular el nombre del presidente Sergio Marqués a esta calle significa, además de honrar su memoria, reforzar el papel institucional de Gijón como ciudad en la que se asientan órganos fundamentales de nuestro autogobierno. El papel de Gijón como parte imprescindible de la Asturias autonómica que hemos construido bajo el paraguas de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1981.

Con el espíritu de esas leyes fundamentales, que se forjaron en tiempos de grandes acuerdos, y con la certeza de que volverá a ser posible la concordia que personas como Sergio Marqués intentaron siempre defender, hoy materializamos nuestra promesa de mantener viva la memoria de un gijonés que dedicó su vida a que Asturias fuera una tierra de consensos.