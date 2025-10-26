El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Ceder el testigo

Felipe VI, con emoción contenida, deja el protagonismo de los Premios en manos de la Princesa de Asturias en una extraordinaria ceremonia

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tuvo como aspecto más destacado el anuncio del Rey de ceder el protagonismo en los ... Premios a su hija, doña Leonor, heredera de la Corona y presidenta de honor de la Fundación. Felipe VI manifestó que seguirá firmemente vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias, «una tierra de la que no concibo estar lejos». El monarca aseguró que estará siempre comprometido con los objetivos, valores y futuro de la Fundación Princesa de Asturias, esté «presente o no». Doña Leonor ya había asumido un papel más relevante y tal como le ocurrió a su padre le corresponderá presidir la ceremonia de entrega de los galardones.

