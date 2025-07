La conciliación es el animal mitológico del gobierno socialista. Da igual cuando leas esto. El gobierno más progresista y más feminista de la historia presume ... allí donde está de promover políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, pero la mayor parte de las veces, ese alarde, no es más que un parche que no resuelve lo que es un problema muy serio para las familias, especialmente en verano.

Desde la web del Ayuntamiento se han regocijado, año tras año, con la buena nueva del aumento de plazas y actividades, algo que a priori no debería resultar ningún fracaso, pero que, sin embargo, lo es. Y lo es porque también, año tras año, muchas familias se quedan sin la posibilidad de poder acceder a un servicio completamente necesario para salvar el verano y resolver un problema muy serio. ¿Qué pasa con las familias que trabajan a turnos o en horario vespertino?

La realidad es que la conciliación es una cansada y costosa carrera de fondo para muchas familias que se ven abocadas en el periodo estival a hacer malabares para ir salvando día tras día.

Veamos lo que pasa en Avilés: desde el año 2008 funcionan en nuestra ciudad los conocidos como TIA (Talleres Infantiles de Avilés).

¿Cómo es posible que cada vez haya menos población infantil en Avilés, más plazas en la TIA y siga habiendo familias que se queden fuera, que no pueden acceder a este servicio tan necesario? ¿Y qué ocurre con los niños con necesidades especiales? ¿Por qué no tienen talleres en agosto?

Desde el Partido Popular lo tenemos claro: falta de previsión, de organización y un programa bien intencionado, pero mal diseñado políticamente, más pensado para zurcir un serio problema que sufren muchas familias avilesinas, que destinado a dar solución eficaz a dicho problema.

Un remiendo que da buena publicidad al gobierno avilesino, pero que deja sin solventar el problema de la conciliación. Las familias avilesinas necesitan soluciones reales a sus problemas, medidas que vayan a máximos y no a unos mínimos que sirvan al gobierno para poder publicitarse adecuadamente.

Desde antes de que acabe el curso escolar, las familias ya sabemos cuántos días pasarán nuestros hijos en casa y planificamos con antelación, lo mejor que podemos, los meses de verano para que estén atendidos mientras sus padres trabajamos.

¿Acaso no debemos exigirle esa misma planificación al gobierno de Avilés? Casi dos décadas de experiencia en la oferta de estos talleres deberían ser suficientes como para facilitar a todas las familias que lo soliciten el acceso a los mismos. Y esto no tiene nada que ver con el personal del Ayuntamiento que pone en marcha los TIA, sino con la voluntad política de un gobierno que no está verdaderamente comprometido con la conciliación, más allá de ocupar unas poquísimas líneas en su programa electoral.

El Partido Socialista y su socio de gobierno dicen tener un proyecto de ciudad que no acaba de concretarse salvo por accidente o casualidad. Es el famoso Teorema del Mono Infinito aplicado a la política: un mono tecleando al azar en una máquina de escribir durante un tiempo infinito, podría llegar a reproducir el Hamlet de Shakespeare.

En eso consiste su proyecto de ciudad: hacer cosas sin plan ni programa, de entre las cuales algunas pueden llegar a funcionar. El Partido Popular de Avilés, por el contrario, sí tiene un verdadero proyecto de ciudad que está con resolver los problemas reales de las familias avilesinas, que no se pueden permitir seguir esperando a que algo salga bien.

Avilés y sus ciudadanos se merecen soluciones y no parches.