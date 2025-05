Apagón asturiano

Comenta Compartir

Tengo para mí que hay apagones más metafóricos y que causan más desastres que el repentino apagón del mes pasado. Sí, apagones de los que ... no se habló, ni se habla, por una 'ley del silencio' no escrita pero ejecutada hasta la ignominia por cobardía ciudadana, por intereses directos o indirectos de sectores clave en la sociedad asturiana y todo esto desde hace décadas. Tiempo en el que se fueron apagando el trabajo, la economía, el progreso, la demografía, la cultura, sí, también, la ilusión y la esperanza en el futuro. Pongámonos en 1975; antes de esta fecha ya estábamos escribiendo un camino hacia la oscuridad que en vez de paliarse se agudizó, sobre todo por la entronización, nunca mejor expresado, de un líder sindical vertical y chivato franquista travestido de jefazo de un sindicato nominalmente horizontal que condujo los destinos de Asturies durante más de cuarenta años. El líder del que hablamos, sin desvelar su nombre –ya que vive y es peligroso gracias a nuestra cobardía–, no estuvo solo apagando las luces asturianas, tuvo un séquito interesado, asustadizo, memo e inepto que se adaptó bien al tirano y los más rebeldes, solo uno en el PP, y otros de su misma clá, pactaron sus ajustes político-económicos con él. El reparto de Asturies, la pasta de todos, y los nichos laborales para su peña, vaya. Hoy nuestra tierra está apagada, pero ya desde hace mucho, tanto que hasta los herederos somáticos, ya nietos, se pueden permitir adjetivarse como 'asturianistas'. Somos muchos los que creemos que en la oposición asturiana al 'rey de bastos' no hubo sino fatos a manplén, indocumentados y analfabetos. Solo salvaría al PAS, y con reservas.

