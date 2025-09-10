El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Crédulos

Chema Vega

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El que más y el que menos creemos en algo que no vemos. En estos tiempos, ciertamente malos, necesitamos agarrarnos a algo o a alguien ... aunque no sea tangible. Tiempo de incertidumbre, de desesperanza donde los vendedores de crecepelo milagroso saturan nuestras vidas. Algunos con buena fe en su producto. Nos quieren vender sus géneros a través de las redes –qué buena definición para esa trampa para monos enloquecidos–, de los medios, de los libros, sí de los libros, y lo hacen urbi et orbi. Hay que dar esperanza a unos pobres «merucos rabilantes» en un universo mundo, perdido, olvidado y huérfano. La inmensa mayoría son mercaderes a río revuelto. Los hay que nos venden un más allá casi casi para VIP's, donde si cumples una serie de requisitos y das un like al canal o al libro correspondiente puedes enterarte de cómo hacerlo y acceder, en su momento, a otra dimensión amabilísima penetrando en ella sin ningún mal trance.

