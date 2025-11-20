El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Demografía suicida

Chema Vega

Chema Vega

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Leo preocupado la información sobre la llegada en un solo día de cuatrocientos inmigrantes en pateras a Canarias. No es nuevo. El Mediterráneo y el ... noroeste atlántico africano son un hervidero de parias que buscan sobrevivir. Los tratantes de carne hacen el gran negocio haciéndoles pagar lo imposible. Para las islas es un problema agudo, para España y Europa que tienen más frentes abiertos, los huidos son un problema que se acerca al desbordamiento. La cuestión es que la capacidad para asimilar a los que llegan en estas condiciones sin ningún control o comprobación, sin un plan serio, realista, bien estudiado, calibrado e implementado, es ya menguada, en algunos casos demasiado. No pensamos que la solución tenga que venir sólo de la política –con su degradación insoportable–, sea la derecha con sus planteamientos antinmigrantes sea la izquierda con su bandera de admitir sí o sí a todos sin ningún plan realista, pergeñado, seguido, supervisado y en evaluación continua. El problema es que aún así los inmigrantes siguen irrumpiendo sin atender a normas ni a otros controles y, si somos humanos, no podemos desatenderlos y devolverlos al hambre para la mayoría. Hay que realizar un esfuerzo, son gente que necesitamos como fuerza de trabajo, pero llegan de la Edad Media y –normal– dispuestos a comer, pero no a asimilar la cultura en la que aterrizan. Esta cuestión lleva planificación, tiempo y estudio y no todo vale. Solucionar sus problemas en origen podría valer, ponerles anticonceptivos a su alcance también, pero: ¿que hacemos con la ignorancia y con los intereses del capitalismo desastroso que estamos viviendo?

