El fiscal y la prostitución

Chema Vega

Chema Vega

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

El fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, advirtió hace poco en EL COMERCIO sobre «el inquietante aumento de menores prostituidas en Asturias». El tema es ... viejo como el mundo, pero hoy resulta eso, inquietante. La novedad en las características de la nueva prostitución está en internet, en los móviles, en las redes –que nunca me cansaré de compararlas con un «tresmallu»–, algunos medios, la televisión, la publicidad, el cine, la música, el arte y la cultura en general de nuestros días, que está absolutamente impregnada de una hipersexualización cuyos fines mercantiles se agravan por momentos debido al capitalismo despiadado que padecemos. Las niñas son el objeto del deseo de poderosos (ver lista Epstein) y cada vez más detrás de ellos. El porno cada vez más salvaje y horrendo se cobra su tributo de carne picada joven a diario. No se trata de prohibir esta vía de ocio, sería peor su efecto, pero sí penar las temáticas destructivas para las jóvenes. Parecido problema es la prostitución de chicas extranjeras y de las locales presas, mentales primero, de la falta de perspectivas vitales, del exhibicionismo en redes y de los halagos o no de los primates, presas de sus móviles, presas más tarde de los abusos, de los acosos y de las drogas, precadáveres descuidados o abandonados por sus padres, que quizás también estén presos del móvil y su uso deplorable y masivo. No, prohibir no, demostrado está que es peor. Seguro que el fiscal asturiano habrá pensado en posibles paliativos para un problema de difícil solución. Pero posible. Abstenerse políticos y gente afín.

