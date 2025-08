Comenta Compartir

Sucedió en otras ocasiones históricas, pero ahora es un problema global y los que están al frente de las sociedades parecen más abstrusos que nunca, ... aquí está el gran peligro. Todos o la mayoría más significativa están dando patadas a la puerta de la Historia que está desenmarcándose con peligro de derribo o, peor, de hacerse añicos. La izquierda liberal ni puede ni quiere consumar sus cada vez mas confusas e inaudibles propuestas. La izquierda 'pata negra' vive en una utopía, ya sin tiempo ni espacio, disfuncional y autodestructiva que, es probable, solo se agite en un último intento de supervivencia (político-laboral). La derecha 'tory' dejó de existir y lo que queda con todas las probabilidades de éxito es eso que llaman ultraderecha, no sé bien por qué, ya que se parece más a la suprema estupidez humana y al canibalismo social. Pero me parece que es lo que nos queda. Uno lleva meses e incluso años con el pulsómetro (no el de Ferreras) social puesto y conjeturo que si el trabajador de la gasolinera, el reponedor, el mecánico, el compañero/a de gimnasio, los más de los vecinos de barrios antes currantes y hasta el parado perceptor o no de ayuda social, si todos ellos me hablan directamente o me insinúan que, más allá de explicación racional, los de las patadas a la puerta de la Historia son una opción para arreglar sus problemas, estamos listos, todos. Prestos para que nos linchen política, social, económica y culturalmente.

Desde 'boomers', criados entre algodones, hasta los últimos guajes reniegan de una política, de un sistema (el actual capitalismo) que colapsa y buscan alternativa, pero no racional –la más ardua quizá–, sino la que buscan las ovejas asustadas; el apiñamiento y el balido enloquecido.

