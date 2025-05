Inmigración y religión

Comenta Compartir

Eludiendo el juicio rápido, parcial, ligero y extremo y con el mínimo de animosidad posible: Europa será laica o no será Europa. Hijo de la ... Ilustración, nuestro continente no debe renunciar al laicismo, a la razón y al pensamiento inteligente, lo contrario sería nuestro suicidio y podemos afirmar que el de toda la humanidad dado que, en el tema que nos ocupa, constituyó un ejemplo insólito en la historia del hombre. Salvo excepciones, las religiones siempre fueron el motivo o la excusa para las matanzas salvajes, un freno en el progreso, en la libertad, en el pensamiento científico, en la igualdad y en la fraternidad. Lo estamos viendo en la actualidad también. Dejaremos a un lado la mezcla china de confucionismo y comunismo de resultado tan totalitario y nos centraremos en Europa y en las religiones, en concreto las del Libro: judaísmo, cristianismo e islam. Las dos primeras 'variantes', con el tiempo y muchas víctimas propias y ajenas, fueron de algún modo encajando en la convivencia europea, aunque parece que el cristianismo quiera revivir una tradición de cartón piedra que amenaza, como la política, con lo ultramontano. En Europa es el islam el que constituye un problema, sí, un problema al que se le quieren dar respuestas extremas o buenistas. Demográficamente los musulmanes en Europa son la futura base poblacional, pero su religión, que sufre un atraso preocupante en lo social, lo político, lo cultural y lo racional, puede percibirse como excluyente; religión y Estado se mezclan y el credo agota la libertad, la igualdad y la fraternidad. Así visto se impone la tolerancia, pero no unilateral por la parte del laicismo, porque eso sería un suicidio de la libertad.

