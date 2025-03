La izquierda: ciega, sorda y tartamuda

Comenta Compartir

En Europa, la izquierda, genuinamente europea, está 'out' y los europeos acongojados con la catástrofe principal que azota el mundo, climática aparte. El auge no ... ya de la derecha más falaz sino del brutalismo mismo, el dislate político, económico y sus consecuencias en la cultura y la sociedad amenazan con volver a un metafórico año 474 d. C. en Europa, la única heredera de la Roma más brillante y la depositaria de la Ilustración. Las tecnologías se usan significativamente en detrimento de la gente y ésta parece contenta, casi entusiasmada con su último modelo de dispositivo 'controlador', pero la realidad es la que es y no tiene apellidos como 'virtual', excepto para los tendentes a tragarse los cuentos más sombríos y siniestros, que los llevan a votar a sus verdugos y a ser seguidores de la sinrazón más bárbara. La izquierda tendría que ser nuestro último baluarte en esta época dislocada, pero esa izquierda lleva décadas cediendo, más que resistiendo, ante la barbarie política, además de hacerse y hacernos trampas en el solitario.

Que se sepa, pocos desde posiciones progresistas se preguntan en público el porqué del abandono de los votantes; ¿no será porque a esa izquierda se la ve absolutamente impotente y sin voluntad real de solucionar? La vivienda, lo que ocurre con los alquileres, los precios, es salvaje y la izquierda amaga, pero cede a los buitres. Igual las condiciones laborales: no dan para vivir con dignidad. El estado del bienestar, en general, está desmantelándose y la izquierda con sus posturitas. Menos mal que la peña está entretenida con los móviles y postureando también.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión