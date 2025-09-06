Comenta Compartir

Mucho miedo para que cualquier sistema social pueda funcionar bien. El miedo se percibe en todas las geografías, especialmente en lo que llamábamos Occidente y ... que hoy habría que redefinir. Hace ya demasiado tiempo que los problemas quedan sin resolver y campa la incertidumbre, la base del miedo, tanto individual como colectiva. Las instituciones hace décadas que mal funcionan o empeoran aquello que deberían arreglar. La UE lleva todo este siglo haciendo de Don Tancredo, sobrelegislando prohibiciones y minucias más que otra cosa además de maltratar PIGS. Duerme también en sus laureles convirtiendo Bruselas en un centro autocomplaciente lleno de lobbys acechantes y de políticos de tercera fila amortizados. La UE tal y como fue diseñada estaba ya condenada al fracaso y más en estos tiempos en que va con el pie cambiado. En España las cosas pueden empeorar el diagnóstico. Hay miedo y un odio irracional, además de una ignorancia que supera la tradicional carpetovetonia española. Los españoles tienen miedo y lo proyectan con odio a sus telefonillos. Los políticos de aquí son impostores profesionales, demasiados periodistas

escriben para no perder su trabajo. Las instituciones y corporaciones en vez de ser la solución se convierten en el problema. El estamento judicial -pata fundamental de la democracia -, se parece cada vez más a un «espadón» decimonónico guerrero y partidista donde se admite a trámite cualquier irracionalidad que autorreviente una justicia coherente. Así tenemos una España en la que intentar ser sensato se convierte en un acto de audacia y valentía.

