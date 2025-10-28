Miedo al colapso

Comenta Compartir

No deberíamos tener miedo, pero cada vez se extiende más entre nosotros como una mancha de aceite una sensación de catástrofe próxima. El miedo es ... un mal compañero de vida, está en el ADN humano y es positivo, que no bueno, nada más en casos en los que sirva para alertar nuestro instinto de supervivencia, pero la mayoría de las veces solo sirve para mortificarnos e incluso para llevarnos a la desesperación, también a cometer tonterías.

A veces intentamos olvidarlo mirando para otro lado. A uno no le extraña que hoy el miedo cotice en bolsa (lo más miedoso que existe). Tenemos motivos y muchos; vamos caminando para 10.000 millones de seres humanos en un planeta sobrepasado que da señales de colapso en diferentes áreas de la sociedad humana. La demografía desbordada que vivimos es el elefante que, por miedo, nadie ve con el realismo que requiere. El envejecimiento total de la población en los países más ricos, hasta hoy, y por otro la sinrazón demográfica de los países pobres, más la masiva y desordenada emigración forzada o no de sus habitantes, lleva a un colapso de la convivencia. Añadamos aquí la suma de la sinrazón del capitalismo actual. Creo que, sin facheríos ni utopías izquierdistas, debería haber un ajuste económico ¡ay!, laboral, político y cultural – ¿quién le pone el profiláctico a los fieles 'carboneros'– de estos nuevos europeos, pero no creo que sean los actuales, desbordados, miedosos e ineptos dirigentes europeos quienes lo puedan hacer.

