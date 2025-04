Comenta Compartir

Cómo llegamos hasta la situación política y económica excrementicia mundial actual? ¿Porque somos todos idiotas? En buena parte sí, pero alguien hizo un sucio trabajo ... de zapa neoliberal –¿qué será eso, eh?– durante, por lo menos, cuatro o cinco décadas si no más. Durante todo ese tiempo, la codicia fue buena, la potente industria norteamericana de cine, cultura y valores en general de esa tierra de emigrantes autoempoderados educó dos o tres generaciones de consumidores en el mundo. Gente que hoy peina canas no vio otra cosa que machos musculados, mujeres a su servicio, armas, drogas y la ley del más fuerte: EE UU, los buenos. Secuaces económicos, políticos y mediáticos no les faltaron a los gringos aquí en Europa ¿Y en España, eso que está debajo de México? Hasta el gran susto actual.

Lo de China es otro cantar, pero también un gorigori que arruinó Europa (voy a centrarme en lo nuestro), que huyó en desbandada para producir baratino en Asia y dejar sin trabajo a los de aquí, que además estaban muy contentos con el 'todo a un eulo'. Ahora lloramos o, peor, pasmamos. Lo de Rusia y Europa es una historia tan larga, sangrienta y monotemática que podría llegar a aburrir si no fuera tan grave. Rusia siempre se vio 'grande' a sí misma, con los esclavos mujik como base o con los soviets, sirviendo a una aristocracia medieval, a un sistema orweliano o a un raposo de las estepas apoyado por mafias y plutócratas. También por un pueblo con tendencia al 'grandonismo'. Eso sí, con una élite de valientes extraordinaria. Nos gobiernan los monos con pistola y yo quiero acordarme del 'crucificado' de Tiananmén en 1989, de Martin Luther King y, más recientemente, de Navalni. Nadie habla de ello y sí de un bikini real. Así vamos.

