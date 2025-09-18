Muchos y crecientes asistimos estupefactos a la debacle mundial de la política, hasta el punto de preguntarnos para qué sirven los políticos de la sociedad ... en que se debería pedir convivencia, empatía y solución a los acuciantes problemas que nos atemorizan.

Desde que hay política hay advenedizos, arribistas, corruptos, pero hogaño parece que los políticos son una ralea de moscas que acuden a la rica miel del chusco o de la rapiña. El impacto de las redes sociales y los intereses «profundos» de las castas que gobiernan la economía, que de eso se trata, acaba desembocando en un empacho colectivo de desinformación que nos aturde y confunde quizá para que desconectemos de nuestros propios problemas o cometamos alguna locura autodestructiva.

Qué hacer con nuestros políticos, que se sirven más que servir, cómo podríamos evitar que sigan haciendo todo lo contrario de lo que deberían, tensando la convivencia hasta límites extremos y poniendo a la sociedad al borde del abismo. Quizá una cura «de caballo» recortando sus sueldos hasta niveles equiparables al resto de los gobernados.

También legislar ¡ay! para impedir que la partitocracia se reparta el botín y las recompensas que se atribuyen, empezando por un cambio de sistema electoral en España y Europa que propicie que sólo se presenten a elecciones aquellos que tengan un perfil honrado verificado, una trayectoria de servicio y una empatía social.

De momento lo que está evitando la debacle final son los trabajadores y funcionarios que cumplen todos los días con sus tareas.