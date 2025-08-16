Comenta Compartir

En mi peluquería se comentaban asuntos sicalípticos de los políticos. Al final, mi peluquera zanjó la cuestión dictaminando: «¡Esto ye una pornocracia!·. Igual se reduce ... todo a eso, pensé, al sexo como motor universal. La transcendencia de lo sexual va con la sociedad, pero antes se hablaba, se veía y se escuchaba menos, incluso se ocultaba, pero internet lo reventó todo, absolutamente. La pornografía y el sexo que ya tenían abundantes seguidores se hicieron cada vez más virales, atacando bastiones antes nunca vistos. Mujeres y niños se incorporaron a este mercado en una sociedad hipersexualizada alentada por el capitalismo y consumida a placer en todo el mundo. Los hombres eran otrora los consumidores, las mujeres consumen ahora y a edades muy tempranas, lo mismo que los adolescentes parroquianos encandilados de el sexo manierista y violento que se promociona en una sociedad idem. Frente a esto se lleva un feminismo desnortado e hiperventilado que sería más efectivo si se viera en su espejo y reconociera que hay conductas humanas pertinaces, igual que las de los primates, tanto femeninas como masculinas. También existen intereses económicos y políticos en que esto vaya a más. Por otro lado vemos subir como la espuma al primate masculino preparándose para la guerra y despreciando, hasta el delito, a las mujeres. Gran contradicción. Graves cegueras, abundancia de bestias, demasiadas víctimas, voluntarias o inducidas Es tristísimo ver a demasiadas niñas impostándose, pegadas a su móvil, para ver los 'likes' que recibe de a saber quién. Seamos realistas, los brindis al sol no sirven ante la consolidación de la brutalidad, propiciemos un marco, valiente, para encontrar soluciones.

