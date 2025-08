Comenta Compartir

Uno tiene cada vez con más intensidad la sensación de vivir en una realidad paralela. Confieso que no tengo móvil inteligente, qué cosa eso de ... llamar inteligente a un aparatín... ¿No podíamos llamarlo instruido o amaestrado? No, el común de la gente quiere que su teléfono sea el más 'inteligente', aunque su dueño sea el más tarugo. También va en mi confesión que prescindo desde hace mucho tiempo de las redes internetistas, las comunicaciones en linea ('on line' para los que no sepan español) y casi todo lo que no sea un cara a cara o, eso sí, el correo electrónico, una concesión. La verdad es que empecé a darme cuenta del potencial destructor de internet cuando sufrí en mis propias carnes la estupidez y la maldad, misma cosa, de los humanos, la mía incluida. Uso 'San Google' para búsquedas, a mi pesar, y me suelo informar de las noticias ¿o sucesos? a través de ¡oh bosques de eucalipto! la prensa de papel y/o digital, pero buscando con un candil, esvillando y contrastando cada asunto sobre el que leo. Cuando encuentro un insulto o una falta gorda, me detengo y paso al contraste o zanjo la búsqueda. El morbo tira mucho, pero cuando ves el daño que hace a la gente que traga porque desea tragar más y luego alimenta su ignorancia y su odio con ese combustible das inmediatamente, sin esperar a la actuación del diablo, al borrado. Claro está que soy mayorín y que vi la boca del lobo, no es el caso de demasiados. Quizá hay una mayoría significativa que vuelca su ignorancia, sus pasiones insanas, su frustración en esos aparatos y medios que, bien usados, son excelentes herramientas de trabajo, de buena comunicación y de ocio. Por desgracia, cuando abro mi ordenador y me llegan las 'cuquis' me llevan a una realidad paralela. O a la verdadera. ¿Quién sabe?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión