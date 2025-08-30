El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reventar la convivencia

Chema Vega

Chema Vega

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

La verdad es que no se me ocurre una solución fácil para acabar con la materia fecal política que nos hacen tragar todos los días. ... También estoy seguro de que no deberíamos seguir demandando más excremento. Los llamados políticos son malos actores, peores seres humanos, aciagos sicofantes y siniestros instigadores y no me refiero a Trump, Putin y otras excrecencias. Hablo de España. Las redes vomitan mentiras, violencia, odio cerval, ignorancia supina. Los medios toman partido más que informar y los ciudadanos 'normales' –ya no sé muy bien qué es normal– estamos espantados, exhaustos de tanta basura diaria. Parece que todo el mundo coge la piedra y la arroja con toda su frustración y odio contra el vecino. La derecha, es un piropo llamarla así, es horrible, mentirosa, agitadora, salvaje. Los populares forman parte ya del circo extremo. Los llamados socialistas son una banda de aparatiches (al igual que todos los partidos) que admiten y promocionan maleantes como animal de compañía, además toda su política se queda en agua de borrajas frente al ultra capitalismo que nos lleva, más o menos como la izquierda adanista, 'feminista' y cainita que con aspavientos de impostada rebeldía se matan entre ellos, se cargan el prestigio de un feminismo secular, asaltan los cielos en vez de la tierra y todo mientras brindan al sol, que más calienta. Si seguimos así esto no va acabar bien. Por favor, paren la espiral, no piensen en sus puestos y ganancias que van a resultar las pérdidas de todos, incluidas las suyas.

