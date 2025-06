Tiempo para otro nuevo trato

Comenta Compartir

Si prefieren, 'New Deal'. Pocos recuerdan un mundo tan convulso como el de hoy. El capitalismo extremo y ultraelitista actual ha tomado todas las palancas ... del poder económico, político y social. Macroeconomía es una entelequia para el común ciudadano. La gente agoniza en el tercer mundo y en occidente estamos cercanos al colapso económico, social y político, inoperante y tóxico. La plutocracia ciega, agresiva y violenta que sufrimos no va a soltar prenda si no se lleva todo, así que la inmensa mayoría perjudicada debería unirse, con prontitud, conjurar discrepancias superfluas y paralizantes e intentar establecer un diálogo con los baluartes capitalistas más civilizados e inteligentes, que los hay, con el fin de llegar a un 'Trato' o un contrato social y económico. Llegar tan siquiera al intento de establecer un pacto y a sus primeros contactos va a ser harto difícil dado el extremismo político actual y los intereses miopes y cortoplacistas del capital que alienta y sostiene a los políticos. El tramo débil de la política (los demócratas y liberales clásicos) se llevan mostrando casi inútiles décadas ha. No tienen soluciones, solo maquillaje, postureo, miedo al otro y una actitud paralizante en sus consensos de perogrullo y adanismo, además existe el pánico de perder privilegios, no señalan al elefante en la habitación y están trufados de corrupción. Lo que debería ser derecha democrática está teledirigida y apoyada por el extremo más zopenco del contubernio ultratodo. No pongamos la cabeza en la guillotina del verdugo, usemos los móviles para unirnos, intentémoslo y no esperemos al destrozo de una guerra total que nos deje sin ningún remedio entregados a la extinción y la barbarie.

