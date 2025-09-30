Ucrania y Palestina

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Chema Vega

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:55

La objetividad y la verdad en el asunto palestino son planteamientos arduos. Lucharemos siempre contra las 'trampas en el solitario'. Buscar la verdad es una ... tarea para sísifos. Palestina fue una colonia para varios imperios. El Estado de Israel, avalado por el holocausto nazi, se convirtió en un problema mundial. Israel tuvo siempre manga ancha para expandirse en la zona, la lucha de los palestinos recurrió al terrorismo ecuménico musulmán, los hijos de Zelotas opusieron terrorismo y guerras. Europa hizo siempre el paripé entre Pinto y Valdemoro. Vamos muy mal, no abundaremos en ello, Rusia y USA dan miedo. Palestina e Israel son pueblos terroristas, practican el terror como arma, en la base hay un choque cultural y religioso probablemente anterior al Islam. Quizás Israel está más integrado en lo que llamamos occidente, en la ciencia y el pensamiento occidental las aportaciones culturales de los judíos son impresionantes, dejando enanos a los líderes políticos israelís, en cambio el Islam lleva siempre (para desgracia de todos) la teocracia a todo. No es sólo Hamás, detrás están Irán, Qatar y toda una religión totalitaria que trabaja el odio a occidente.

Espacios grises

