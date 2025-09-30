Ucrania y Palestina

Comenta Compartir

La objetividad y la verdad en el asunto palestino son planteamientos arduos. Lucharemos siempre contra las 'trampas en el solitario'. Buscar la verdad es una ... tarea para sísifos. Palestina fue una colonia para varios imperios. El Estado de Israel, avalado por el holocausto nazi, se convirtió en un problema mundial. Israel tuvo siempre manga ancha para expandirse en la zona, la lucha de los palestinos recurrió al terrorismo ecuménico musulmán, los hijos de Zelotas opusieron terrorismo y guerras. Europa hizo siempre el paripé entre Pinto y Valdemoro. Vamos muy mal, no abundaremos en ello, Rusia y USA dan miedo. Palestina e Israel son pueblos terroristas, practican el terror como arma, en la base hay un choque cultural y religioso probablemente anterior al Islam. Quizás Israel está más integrado en lo que llamamos occidente, en la ciencia y el pensamiento occidental las aportaciones culturales de los judíos son impresionantes, dejando enanos a los líderes políticos israelís, en cambio el Islam lleva siempre (para desgracia de todos) la teocracia a todo. No es sólo Hamás, detrás están Irán, Qatar y toda una religión totalitaria que trabaja el odio a occidente.

Es fácil cuando no puedes arreglar la vivienda, el paro, la pobreza de tu país, señalar con el dedo a Palestina, es fácil también que la derecha diga que va arreglar la desigualdad. Ambos nos engañan. La verdad es que en Europa tenemos ahora un problema enorme con un par de necios al mando y la UE bailándoles el agua. Pienso en Ucrania; puerta de Europa con más víctimas inocentes que nadie: si cae, vamos todos detrás. Hay veces que no se puede abarcar todo y menos con tanto animal suelto. ¿Qué tal si empezamos por casa y luego ya estamos con el vecino?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión