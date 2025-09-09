Cuando la gestión olvida su misión

Ayer, 8 de septiembre, me jubilé. No lo hice por voluntad propia, sino porque el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha denegado ... mi solicitud de prolongación en el servicio activo. A partir de este momento, el sistema sanitario público contará con una médica menos en un momento de grave escasez de profesionales.

Soy especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con máster en Medicina Paliativa y en Administración Sanitaria. Desde 1994 trabajaba en la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Universitario de Cabueñes, donde dediqué mi carrera al cuidado de pacientes y familias en situación de gran vulnerabilidad. Durante 15 años interrumpí mi actividad asistencial para desempeñar cargos de gestión, incluida la dirección del propio hospital. Esta experiencia enriqueció mi visión del sistema sanitario, pero también supuso tomar decisiones no siemprecompartidas. En 2023 regresé a la asistencia en la Unidad de Hospitalización a Domicilio, mi verdadera vocación.

Este año, al reunir los requisitos para jubilarme, solicité la prórroga en el servicio activo. Deseaba continuar trabajando en un dispositivo con sólo tres médicos, que los profesionales, pacientes y ciudadanos consideran esencial, y que además goza de un alto nivel de satisfacción. Tres meses después recibí una respuesta negativa, alegando la existencia de demandantes en la bolsa de empleo disponibles para cubrir el puesto.

Sin embargo, esta no es la realidad. La falta de personal médico es una dificultad reconocida por los propios gestores y vivida a diario por profesionales y ciudadanos. Para más evidencia, esa misma semana se concedió la prolongación en el servicio activo a otra compañera de mi misma categoría profesional. ¿Es posible que, más allá de criterios objetivos, haya pesado en la decisión la voluntad de sancionarme por decisiones adoptadas en mi etapa de gestión?

Presenté un recurso ante la Administración y la respuesta resulta aún más incomprensible: me ofrecen prolongar la actividad sólo si me reincorporo a una plaza en Atención Primaria, de la que estoy en excedencia desde hace 30 años, un ámbito para el que hoy en día no me considero capacitada. En cambio, me deniegan la posibilidad de continuar en el trabajo en el que acumulo 16 años de experiencia y formación específica. Parece evidente que se trata de un intento de justificar la decisión de cara a un eventual proceso judicial o de hacerme desistir de mi deseo de continuar trabajando.

La gestión pública debe ser referente de honestidad, equidad, imparcialidad, objetividad y transparencia. La prórroga en el servicio activo de los médicos del sistema sanitario no puede depender de criterios arbitrarios, sino regirse por principios claros y, con herramientas de valoración y evaluación objetivas, analizar cada caso para responder al interés público de manera justa y eficaz. Si aceptamos como inevitables los comportamientos en la gestión pública que contradicen estos principios, estaremos contribuyendo a que se enraícen en la Administración.

Me voy orgullosa de los 37 años dedicados al sistema sanitario público y agradecida a los compañeros, pacientes y familiares de los que tanto he aprendido y tanto cariño he recibido.