El clavo ardiendo

Cuando vienen mal dadas hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Es lo que le pasa al Sporting tras haber perdido una sustancial ventaja para ... luchar por el ascenso.

Queda una jornada y es preciso un milagro, como el de hace seis años. El Sporting tenía que ganar en Sevilla al Betis. Resultaba complicado, pero el campeón era accesible. Llevaba dos semanas de fiesta. También necesitaba que el Lugo puntuara en Gerona. El prodigio se consumó con suspense en Montilivi, con el famoso gol de Caballero y una prórroga angustiosa.

La historia se repite. El Lugo necesita ganar en Vallecas. Un empate quizá no le evite el descenso. Esta vez no hay animarlo desde fuera. Pero también es imprescindible que el Sporting gane al Almería, ahora tercero, con el riesgo de perder uno o dos puestos si no gana.

Los índálicos tienen una extraordinaria plantilla, con el segundo límite salarial de Segunda tras el Espanyol, lo que no fue un aval para evitar un cambio de técnico cuando ya era tercer clasificado, con una ventaja que ahora no posee. Con los andaluces viene Rubi, un entrenador con un largo historial en equipos cuyo sello es estar bien trabajados. En el Sporting no tuvo fortuna. Sus métodos agradaban en la casa, pero los resultados no acompañaron, pese a que llegó con margen para haber evitado el descenso de 2017.

En el Sporting, en su entorno y en todos los estamentos de Mareo se piensa en agarrarse a un clavo ardiendo. Incluso los más incrédulos. Solo desentonan los inconvenientes de prensa que pone quien se cree director de incomunicación, con el consejero encargado del ramo moviéndose en un no sabe, no contesta. Don Javier sabrá lo que permite en las áreas de su real club.

Mientras, el señor Rico se desgasta con un trabajo de sherpa en busca de refuerzos para el próximo curso. Trascendió uno de sus gustos, el gijonés Cristian Rivera, reserva de Las Palmas, en el que solo intervino en seis partidos. El muchacho, con vitola de problemático, pegó la espantada de Mareo, con rebeldía federativa, cuando era juvenil y se fue al Oviedo. Es un gran jugador, en teoría, pero su rara trayectoria está llena de dudas y es díscolo allá donde vaya. El señor presidente recordará el suceso.

El Sporting anuncia la marcha de Rogelio. Una merecida jubilación. Su baja se acusará en el club. No hay más que ver el acierto en los fichajes de 'guajes' y la imagen que transmitió de Mareo con los clubes y las familias de los niños. Deja el listón muy alto. Los depredadores vuelan sobre el puesto, pero ya está asignado a Jorge Fernández del Rosal. Un desconocido con buenas referencias.

El primer paso es ganar mañana al Almería. Los 'artistas' se muestran confiados en sus declaraciones, pero deberán afrontar el partido con un entusiasmo ofensivo que no se vio en Fuenlabrada. Es mejor que hablen en el campo. Y que ganen. Luego miraremos al Lugo.