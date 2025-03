Comité de deshonor

Comenta Compartir

No voy a enumerar a las personas que, en mi opinión, tendrían que haber encabezado el evento para evitar correr el riesgo de dejarme a ... alguien por el camino, pero solamente voy a nombrar a una que tendría que haber ocupado el primer puesto de la lista que el Real Oviedo presentó ayer por la tarde con motivo del centenario: Manuel Lafuente. Y no me voy a molestar en explicar porque este señor tendría que ser el número uno por encima de empresas, instituciones, cargos públicos y los actuales dueños del club. Quien no conozca el papel fundamental que representa Manolo en la historia azul, como tantos otros que tampoco aparecen, que revise la hemeroteca y después que se pregunte por qué no han sido incluidos. El motivo lo desconozco, pero sé que sin él no habría centenario porque el Real Oviedo hubiera desaparecido.

También desconozco que consultora de comunicación ha asesorado al club para organizar el evento. Prefiero creer que ha habido ayuda externa en ello porque me parece más preocupante pensar que a nadie de dentro del club le hayan saltado las alarmas al ver quienes acudían al acto y quienes se quedaban fuera. No es una cuestión de a quien se ha invitado a la fiesta, sino de que representan los que han acudido. Y entre ellos hay personas que apoyaron al ACF y que denunciaron al Club. Habría que recordarle al señor Villamil que denunció al club por impagos para más tarde irse a la Cultural y decir que perdonaba su deuda si se le cedían a dos de los jugadores más importantes de aquella época. Eché en falta a otro denunciante estrella, pero quizá Oli tenía la agenda ocupada con algún acto de esos que le permiten seguir vistiendo el escudo del Real Oviedo después de haberlo mancillado. No es una cuestión de rencor, ni de odio, sino de respeto a gente que, como Manolo, se dedicaron en cuerpo y alma a que el club sobreviviera. El lema de 'Oviedo por todo y ante todo' no es una simple ocurrencia, sino una realidad de lo que fueron aquellos años. Entiendo las intenciones de Pachuca de querer mirar hacia un futuro arropados por las empresas de la ciudad y las instituciones locales más importantes. Entiendo la estrategia de juntar a Cazorla con Melendi para tener repercusiones a nivel internacional y situar al club en el centro de todas las miradas. Entiendo que el equipo tiene posibilidades de jugar la temporada que viene en Primera y que es el eslogan perfecto para los sueños del centenario. Entiendo vuestra manera de pensar y sé que no hay maldad detrás porque habréis tenido llamadas para analizar que se hizo mal y como mejorarlo. Hay ejemplos de centenarios de equipos históricos como el Athletic a los que visitar y preguntar para coger ideas. Si al final ya está todo inventado. Pero lo que no entiendo es que en una gala donde el elemento central y sobre el que gira todo sea el oviedismo y sea de lo único de lo que os habéis olvidado. Seguro que tan solo ha sido un fallo en la puesta de escena y todo se está preparado para que uno de los días más importantes de este club gire en torno a la historia imborrable del Real Oviedo y sus aficionados. Aunque, si no es así, estáis a tiempo de cambiarlo para que os lluevan los aplausos. Porque la fecha del triangular y sus precios no parece el mejor comienzo para celebrar los cien años.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Real Oviedo