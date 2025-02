Complicado paso a la diplomacia

Comenta Compartir

La frágil tregua que ha silenciado el estruendo de once días de muerte y destrucción entre israelíes y palestinos introduce una esperanzadora recuperación de la vía diplomática. Cuatro años de descarada parcialidad de Trump en respaldo de Netanyahu casi lograron convencer a la comunidad internacional ... de la inutilidad de trabajar por la paz en Oriente Próximo. Anularon desde luego la iniciativa de una Unión Europea a la que la última crisis no pudo sorprender más en fuera de juego. La vía que abre Joe Biden, urgido por el hartazgo del Partido Demócrata por la deriva ultra de Israel, aparece plagada de obstáculos. El principal, la falta de interlocutores válidos. El presidente de EE UU acierta al subrayar la ayuda para reconstruir la Franja de Gaza, imprescindible para la supervivencia de dos millones de personas cada vez más expuestas a la nefasta influencia de Hamás, pero quiere caminar de la mano de la figura cuestionada y marginal de Mahmud Abás. Y En Tel Aviv, la continuidad de Netanyahu bloquea cualquier esfuerzo por recuperar el proceso de paz suspendido en 2014. No bastarán para ello los permanentes esfuerzos de la ONU ni la urgencia de Egipto por recuperar el favor de la Casa Blanca.

