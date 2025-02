Comenta Compartir

Hace unos días asistí atónito al, para mí, momento estelar de la televisión en los últimos meses. Pablo, concursante, a la pregunta del presentador ¿a ... qué destinarías el dinero del rosco?, respondió con seguridad: a comprar tiempo para seguir estudiando. No he escuchado a ningún tertuliano ni líder de opinión alusión alguna al respecto. Pablo no vende. Es culto, tiene gafas, viste clásico... Si algún comentario he escuchado sobre Pablo ha sido despectivo por lo resabiado que parece, lo listo que se hace. Error. Pablo no parece sabio o listo, Pablo es sabio y listo.

Alguien que a una pregunta como ésa responde con contundencia merece todo mi respeto, con independencia de que me resulte más o menos simpático. Si nuestros políticos, educadores... lo tuvieran tan claro, es probable que nos fuera bastante mejor. Con que tuvieran algo claro, lo que fuera, nos iría bastante mejor. Pablo debería ser ministro de Cultura, pues ama la cultura y el saber. ¡Demonios, quiere tiempo para seguir estudiando! En la situación en que nos encontramos se ha puesto más de manifiesto que nunca que la potenciación del talento es la base de todo lo demás. Recuerdo a Pedro Duque diciendo hace unos meses que «la vacuna del Covid podría ser española». Sí, por poder ser, podría ser neozelandesa. Pero va a quedar para adornar las vitrinas de los dispensarios a este paso. Yo que él contrataría a Pablo. Sabe un montón.

